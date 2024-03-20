Жителя Камчатки задержали в Курске за призывы к убийству участников СВО
Жителя камчатского города Вилючинск, подозреваемого в призывах к убийству участников специальной военной операции, задержали в Курске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ФСБ по Камчатке.
По данным ведомства, мужчина разместил в мессенджере видео с убийствами и призывами к уничтожению российских военных, участвующих в СВО. Злоумышленника задержали в Курске и доставили в Камчатский край.
Против подозреваемого возбудили уголовное дело о публичных призывах к экстремистской деятельности.
Ранее ФСБ задержала в Свердловской области россиянина, планировавшего осуществить теракт на Транссибирской магистрали, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru