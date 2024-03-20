Жителя Камчатки задержали в Курске за призывы к убийству участников СВО

По данным ведомства, мужчина разместил в мессенджере видео с убийствами и призывами к уничтожению российских военных, участвующих в СВО. Злоумышленника задержали в Курске и доставили в Камчатский край.

Против подозреваемого возбудили уголовное дело о публичных призывах к экстремистской деятельности.

Ранее ФСБ задержала в Свердловской области россиянина, планировавшего осуществить теракт на Транссибирской магистрали, напоминает «Свободная пресса».

