Минобороны: ПВО сбила 53 украинских беспилотника в пяти регионах
Более 50 беспилотников самолетного типа уничтожили над территориями пяти российских регионов. Об этом сообщило Минобороны.
«В течение прошедшей ночи и раннего утра 5 апреля пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки... по объектам на территории Российской Федерации», — указали в ведомстве.
Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 44 дрона над Ростовской областью, шесть БПЛА — над Краснодарским краем, по одному беспилотнику — над Саратовской, Курской и Белгородской областями.
Ранее глава Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в Морозовском районе было уничтожено более 40 целей, в результате получила повреждения электроподстанция, напоминает Ura.ru. В свою очередь, губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил о ликвидации дрона в Энгельсе, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru