Жителей трех деревень Курганской области эвакуируют из-за природных пожаров

Эвакуация жителей трех деревень Курганской области началась 6 мая из-за природных пожаров, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

Так, началась эвакуация д. Редькина Белозерского муниципального округа. Сообщается, что всего будет эвакуировано 367 человек, из них 66 детей.

Также была объявлена эвакуация в деревнях Белый Яр и Передергина, а также СНТ «Благодатное» и «Раздолье».