Жителей трех деревень Курганской области эвакуируют из-за природных пожаров
Эвакуация жителей трех деревень Курганской области началась 6 мая из-за природных пожаров, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.
Так, началась эвакуация д. Редькина Белозерского муниципального округа. Сообщается, что всего будет эвакуировано 367 человек, из них 66 детей.
Также была объявлена эвакуация в деревнях Белый Яр и Передергина, а также СНТ «Благодатное» и «Раздолье».
Отмечается, что тушение пожаров осложнено сильным ветром, сложная обстановка сохраняется на территории Кетовского, Белозерского и Каргапольского муниципальных округов области.
Россия в течение двух недель справится с весенними природными пожарами, однако горящие торфяники могут летом окутать дымом крупные города, сказал ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» руководитель противопожарной программы «Гринпис» в РФ Григорий Куксин.
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