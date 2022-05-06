Жителей трех деревень Курганской области эвакуируют из-за природных пожаров

Эвакуация жителей трех деревень Курганской области началась 6 мая из-за природных пожаров, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

Так, началась эвакуация д. Редькина Белозерского муниципального округа. Сообщается, что всего будет эвакуировано 367 человек, из них 66 детей.

Также была объявлена эвакуация в деревнях Белый Яр и Передергина, а также СНТ «Благодатное» и «Раздолье».

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Отмечается, что тушение пожаров осложнено сильным ветром, сложная обстановка сохраняется на территории Кетовского, Белозерского и Каргапольского муниципальных округов области.

Россия в течение двух недель справится с весенними природными пожарами, однако горящие торфяники могут летом окутать дымом крупные города, сказал ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» руководитель противопожарной программы «Гринпис» в РФ Григорий Куксин.


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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
ТЕГИ:ПожарыКурганская Область
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