Карета скорой помощи попала в ДТП в Ленобласти

Автомобиль скорой помощи попал в ДТП в Ленинградской области, сообщили в региональном МВД.

В Москве три человека погибли в результате ДТП с такси

Машина съехала в кювет, упала и врезалась в дерево на автодороге «Лодейное Поле-Тихвин-Будогощь-Чудово». Водитель скончался на месте, находившиеся в салоне медики с множественными травмами были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

Полицейские проводят проверку обстоятельств происшествия, устанавливаются все детали трагедии.

Ранее заместитель министра туризма и народных промыслов Нижегородской области Галина Галкина скончалась в ДТП, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Ленинградская ОбластьДТП

Горячие новости

Все новости

партнеры