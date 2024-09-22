Карета скорой помощи попала в ДТП в Ленобласти
Автомобиль скорой помощи попал в ДТП в Ленинградской области, сообщили в региональном МВД.
Машина съехала в кювет, упала и врезалась в дерево на автодороге «Лодейное Поле-Тихвин-Будогощь-Чудово». Водитель скончался на месте, находившиеся в салоне медики с множественными травмами были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.
Полицейские проводят проверку обстоятельств происшествия, устанавливаются все детали трагедии.
Ранее заместитель министра туризма и народных промыслов Нижегородской области Галина Галкина скончалась в ДТП, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru