Житель Ивановской области расстрелял троих человек
Один мужчина погиб, еще двое человек получили ранения в результате стрельбы в Ивановской области. Пострадавшие доставлены в больницу, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных структурах.
«Один погибший, двое в тяжелом состоянии в реанимации... Пока никто не задержан еще», - уточнил собеседник.
Уточняется, что конфликт мог произойти при попытке коллекторов взыскать долг с жителя Ивановской области.
«Мужчина задолжал деньги, к нему пришли коллекторы. Он открыл по ним огонь», - цитирует информированного источника «Интерфакс».
Ранее экс-мэр Сочи Анатолий Пахомов в комментирии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» назвал возможную причину расстрела приставов в Адлерском районе.
«Я уже давно в Сочи не живу, но это точно не олимпийские истории, они уже давно закончились. Похоже на частный случай. Адлерский район – место, где живет очень много армян. Армяне-приставы пришли к армянину…Это личная какая-то история… Я твоего папу знал и деда… а ты пришел ко мне, тот ответил… Вот и дошло до стрельбы», - предположил бывший сочинский градоначальник.
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