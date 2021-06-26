Житель Ивановской области расстрелял троих человек

«Один погибший, двое в тяжелом состоянии в реанимации... Пока никто не задержан еще», - уточнил собеседник.

Уточняется, что конфликт мог произойти при попытке коллекторов взыскать долг с жителя Ивановской области.

«Мужчина задолжал деньги, к нему пришли коллекторы. Он открыл по ним огонь», - цитирует информированного источника «Интерфакс».

Ранее экс-мэр Сочи Анатолий Пахомов в комментирии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» назвал возможную причину расстрела приставов в Адлерском районе.

«Я уже давно в Сочи не живу, но это точно не олимпийские истории, они уже давно закончились. Похоже на частный случай. Адлерский район – место, где живет очень много армян. Армяне-приставы пришли к армянину…Это личная какая-то история… Я твоего папу знал и деда… а ты пришел ко мне, тот ответил… Вот и дошло до стрельбы», - предположил бывший сочинский градоначальник.

