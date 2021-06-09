Экс-мэр Сочи назвал возможную причину расстрела приставов в Адлерском районе

Гибелью двух приставов закончился конфликт между властями Сочи и владельцем земельного участка в Адлерском районе. Как пишут телеграм-каналы, «трое приставов приехали к мужчине с судебным постановлением о сносе его дома. Хозяин Вартан Кочиян открыл огонь по сотрудникам ФССП. Погибли приставы Андраник Матевосян и Альберт Агозян. Вартан сам вышел к полиции без оружия и сдался».

Экс-мэр Сочи Анатолий Пахомов, комментируя для Telegram-канала «Радиоточка НСН» этот конфликт, заявил, что это частная история, никак не связанная с отголосками олимпийской стройки, которой были недовольны местные жители.

«Я уже давно в Сочи не живу, но это точно не олимпийские истории, они уже давно закончились. Мы этот вопрос, да кое-где с большим трудом, но позакрывали. Да и сколько времени уже прошло с тех пор. Похоже на частный случай. Адлерский район – место, где живет очень много армян. Армяне-приставы пришли к армянину…Это личная какая-то история… Я твоего папу знал и деда… а ты пришел ко мне, тот ответил… Вот и дошло до стрельбы», - предположил бывший сочинский градоначальник.

Дом в Сочи, где произошел конфликт, был признан самостроем по решению суда. Добавим, что Кочиян уже долгое время судится с администрацией Адлерского района из-за земельного участка, где стоит дом. На 21 июня было назначено очередное заседание по этому вопросу.

