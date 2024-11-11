Житель Екатеринбурга получил восемь лет за ограбление 12 банков

Жителя Екатеринбурга, ограбившего 12 банков на 40 миллионов рублей, приговорили к 7 годам и 10 месяцам колонии, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

При нападениях грабитель скрывал лицо за бородой, солнцезащитными очками и маской. Вооружен он был «предметом, схожим с пистолетом», которым угрожал сотрудникам финансовых учреждений, заставляя открывать хранилища и кассы. Всякий раз перед ограблением преступник отращивал бороду, которую после его совершения сбривал, отметили в пресс-службе.

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Налеты он совершал с 2015 по 2023 годы, за это время он ограбил 12 отделений банков в Екатеринбурге, похитив из них свыше 39,8 миллиона рублей.

45-летннего жителя Екатеринбурга правоохранителям удалось в марте 2023 года при попытке очередного нападения на банк.

В Москве ранее ограбили театрального режиссера Германа Энтина.


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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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