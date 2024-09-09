СМИ: В Москве ограбили квартиру театрального режиссера Энтина

В Москве ограбили театрального режиссера Германа Энтина, пишет Telegram-канал Mash.

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Энтин в августе попал в больницу, где провел восемь дней. После выписки мужчина вернулся домой, где заметил неладное: картины висели в другом порядке, на стенах появились новые полотна. В итоге режиссер выяснил, что из квартиры пропали четыре элитные картины.

Энтин обратился в полицию, пишет Mash.

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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