СМИ: В Москве ограбили квартиру театрального режиссера Энтина
9 сентября 202416:39
В Москве ограбили театрального режиссера Германа Энтина, пишет Telegram-канал Mash.
Энтин в августе попал в больницу, где провел восемь дней. После выписки мужчина вернулся домой, где заметил неладное: картины висели в другом порядке, на стенах появились новые полотна. В итоге режиссер выяснил, что из квартиры пропали четыре элитные картины.
Энтин обратился в полицию, пишет Mash.
Ранее аферистки обокрали пенсионера на 900 тысяч рублей в Москве, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru