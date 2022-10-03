Женщина погибла при обстреле белгородского села Головчино со стороны Украины

Украинские войска обстреляли село Головчино в Белгородской области, в результате погибла женщина. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Бастрыкин поручил СК возбудить дело из-за обстрела ВСУ Курской области

«ВСУ обстреляли наше село Головчино Грайворонского городского округа. В результате попадания снарядов в центр села есть разрушения. Погибла одна женщина, 48 лет», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Гладков отметил, что на месте находятся все оперативные службы и глава округа. Данные о пострадавших уточняются, отмечает телеканал «360».

Ранее ВСУ обстреляли поселок Гордеевка в Курской области, напоминает РИА ФАН. В результате были повреждены дома и линия электропередачи, пострадавших среди мирных жителей нет.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПогибшиеУкраинаОбстрелБелгород
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры