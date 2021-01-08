Заслуженный пилот назвал причины крушения самолёта в Ленобласти

Бывший замминистра гражданской авиации Советского Союза, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов в эфире НСН обратил внимание на короткое время, в течение которого произошло столкновение двух самолетов, приведшее к гибели людей.

«Данные, которыми мы располагаем, скудные, но, тем не менее, говорящие. В районе аэродрома находились всего лишь два самолета – Piper и Cessna. Все полеты должны быть строго регламентированы. То есть: какое удаление между бортами должно быть, какое эшелонирование по высоте этих бортов должно быть – сколько метров по высоте их должно разделять. Все это должно подтверждаться визуально пилотами самолетов. Здесь ни первого, ни второго, ни третьего не наблюдается! Значит, не были соблюдены регламенты по удалению друг от друга, эшелонированию. Здесь отслеживаются и нарушения в работе диспетчеров. Если перед ним был экран радиолокатора, и он отслеживал два борта, то вообще непонятно, как произошло столкновение. Если экрана не было, диспетчер все равно должен был руководствоваться только временными интервалами (движения – прим. НСН), учитывая скорость этих самолетов. Все это регламентировано, прописано. Здесь и диспетчер не выполнил своих обязанностей, и командиры воздушных судов тоже. Все это является грубейшим нарушением летных правил и говорит о низкой организации полетов этих самолетов на данном аэродроме», - считает авиаэксперт.

Напомним, в ноябре 2020 года на легкомоторном самолете погиб телеведущий НТВ Александр Колтовой с пассажиром. Самолет Cessna совершал полет из Раменского района в Рыбинск. Воздушное судно разбилось из-за неисправности двигателей.