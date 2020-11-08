Выяснились подробности гибели ведущего НТВ

Подробности гибели ведущего НТВ Александра Колтового и его спутницы в результате крушения легкомоторного самолета рассказал очевидец в интервью телеканалу «360».

По его словам, Колтовой погиб, как герой, пытаясь увести задымившейся самолет от жилых кварталов в поле и даже смог его посадить на землю.

На аэродроме Мячникова подтвердили гибель ведущего Колтового

«Как герой погиб.<...> Не знаю, что они ощущали в последний момент, когда понимали, что самолет падает. Скорость низкая, он уже неуправляемый — раз и в землю воткнулся», — пояснил очевидец.

Он также рассказал, что самолет загорелся сразу после падения. После взыва бензобака на несколько метров в высоту поднялся столб дыма. По мнению очевидца, у пилота и пассажира не было возможности спастись и выбраться из горящей машины – пожар продолжался 15 минут.

Вместе с 41-летним Колтовым погибла его спутница. По данным РенТВ, это 33-летняя Наталья Климова.

Напомним, накануне самолет Cessna совершал полет из Раменского района в Рыбинск. По предварительной оценке, воздушное судно разбилось из-за неисправности двигателей.

СК России возбудил дело по статье УК «Нарушение правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта».

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ФОТО: МЧС РФ
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