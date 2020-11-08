СК раскрыл главные версии крушения самолёта с Колтовым
Отказ техники и ошибка пилота стали главными версиями в расследовании крушения частного легкомоторного самолёта в Подмосковье, при котором погиб телеведущий НТВ Александр Колтовой с пассажиром, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елену Марковскую.
«Следствие рассматривает ряд версий произошедшего, в числе приоритетных техническая неисправность воздушного судна и ошибка пилотирования», — цитирует её RT.
Марковская также пояснила, что все фрагменты сгоревшего самолёта для исследований изымают следователи совместно с представителями Межгосударственного авиационного комитета (МАК).
Напомним, МАК создал комиссию, которая также занимается расследованием крушения самолёта под управлением Колтового.
Накануне самолет Cessna совершал полет из Раменского района в Рыбинск. По предварительной оценке, воздушное судно разбилось из-за неисправности двигателей.
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