Защита троих фигурантов дела о теракте в «Крокусе» потребовала выпустить их из СИЗО
Защита троих фигурантов уголовного дела о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», которых этапировали из Дагестана, попросила освободить их из СИЗО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в Басманном суде Москвы.
По данным агентства, в суде была зарегистрирована апелляционная жалоба на решение о продлении обвиняемым Исмаилову Зубайдулло, Солиеву Умеджону, Хамидову Хусейну меры пресечения в виде содержания под стражей на срок три месяца. Однако дату рассмотрения жалобы пока не назначили.
На прошлой неделе Басманный суд столицы продлил меру пресечения предполагаемым исполнителям теракта и еще 10 фигурантам дела.
Террористический акт в «Крокус Сити Холле» в Красногорске произошел вечером 22 марта 2024 года. Несколько террористов открыли огонь по сотрудникам и посетителям центра. Позже они ворвались в зрительный зал, где продолжили стрельбу, а потом подожгли его. Преступники скрылись и пытались пересечь границу в Брянской области, где их и удалось задержать.
В результате происшествия погибли 145 человек, более 550 получили ранения. СК РФ признал пострадавшими свыше 1,7 тысячи человек. По делу о теракте в «Крокусе» были арестованы 18 граждан. При этом в документах фигурируют 20 лиц, причастных к теракту, в том числе сотрудники концертного зала и пожарных ведомств, террористы и их пособники.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что один из пострадавший при теракте в «Крокусе» подал иск на миллион рублей из-за плохой охраны.
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