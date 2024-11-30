Защита троих фигурантов дела о теракте в «Крокусе» потребовала выпустить их из СИЗО

Защита троих фигурантов уголовного дела о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», которых этапировали из Дагестана, попросила освободить их из СИЗО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в Басманном суде Москвы.

По данным агентства, в суде была зарегистрирована апелляционная жалоба на решение о продлении обвиняемым Исмаилову Зубайдулло, Солиеву Умеджону, Хамидову Хусейну меры пресечения в виде содержания под стражей на срок три месяца. Однако дату рассмотрения жалобы пока не назначили.

На прошлой неделе Басманный суд столицы продлил меру пресечения предполагаемым исполнителям теракта и еще 10 фигурантам дела.

Террористический акт в «Крокус Сити Холле» в Красногорске произошел вечером 22 марта 2024 года. Несколько террористов открыли огонь по сотрудникам и посетителям центра. Позже они ворвались в зрительный зал, где продолжили стрельбу, а потом подожгли его. Преступники скрылись и пытались пересечь границу в Брянской области, где их и удалось задержать.