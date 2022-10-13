Заместитель муфтия из Омской области погиб во время СВО

По его словам, Вахитов записался в добровольцы и отправился в зону спецоперации на Украине и в Донбассе.

«Это тяжёлая потеря, мы всегда будем помнить его как хорошего, доброго человека», - говорится в сообщении.

Муфтий выразил соболезнования родным и близким Вахитова, и добавил, что они всегда могут обратиться к нему за поддержкой.

РАнее первый замглавы международного комитета Совфеда РФ Владимир Джабаров в своём Telegram-канале заявил, что в ходе спецоперации на Украине погиб сын замглавы правительства Еврейской автономной области Марии Костюк Андрей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».