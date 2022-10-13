Заместитель муфтия из Омской области погиб во время СВО

Муфтий духовного управления мусульман Омска и Омской области Бота Бакулин в своём Telegram-канале сообщил о гибели своего заместителя по сибирским районам, главного имама Тевризкого района Руслана Вахитова.

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По его словам, Вахитов записался в добровольцы и отправился в зону спецоперации на Украине и в Донбассе.

«Это тяжёлая потеря, мы всегда будем помнить его как хорошего, доброго человека», - говорится в сообщении.

Муфтий выразил соболезнования родным и близким Вахитова, и добавил, что они всегда могут обратиться к нему за поддержкой.

РАнее первый замглавы международного комитета Совфеда РФ Владимир Джабаров в своём Telegram-канале заявил, что в ходе спецоперации на Украине погиб сын замглавы правительства Еврейской автономной области Марии Костюк Андрей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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