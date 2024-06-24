СМИ: Число погибших при пожаре во Фрязине достигло восьми

Число погибших в результате пожара в здании в подмосковном Фрязино, по предварительным данным, увеличилось до восьми человек. Об этом со ссылкой на источник в оперативных службах сообщает ТАСС.

МЧС: Два вертолета отправили на тушение пожара во Фрязино

Собеседник агентства отметил, что два человека, пытаясь спастись от огня, выпрыгнули из окна и погибли.

«Шесть человек остались внутри, там произошли обрушения. Предварительно, все они погибли» - указал источник, добавив, что из девяти находившихся в здании человек спасти удалось только одного.

Ранее в МЧС РФ заявили, что площадь пожара в здании во Фрязино увеличилась до 4,5 тысяч квадратных метров, четыре этажа полностью выгорели, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:Московская ОбластьПогибшиеПодмосковьеПожар

Горячие новости

Все новости

партнеры