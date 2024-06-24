СМИ: Число погибших при пожаре во Фрязине достигло восьми

Не менее двух человек погибли при пожаре во Фрязино на предприятии

Главу района Дагестана уволили после участия его сыновей в теракте

ЕС использует замороженные активы РФ для помощи Украине на €1,4 млрд

Минпросвещения поддержало введение оценки за поведение в школах

Скудный выбор и качество продуктов назвали главной проблемой кухни РФ