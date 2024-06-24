СМИ: Число погибших при пожаре во Фрязине достигло восьми
Число погибших в результате пожара в здании в подмосковном Фрязино, по предварительным данным, увеличилось до восьми человек. Об этом со ссылкой на источник в оперативных службах сообщает ТАСС.
Собеседник агентства отметил, что два человека, пытаясь спастись от огня, выпрыгнули из окна и погибли.
«Шесть человек остались внутри, там произошли обрушения. Предварительно, все они погибли» - указал источник, добавив, что из девяти находившихся в здании человек спасти удалось только одного.
Ранее в МЧС РФ заявили, что площадь пожара в здании во Фрязино увеличилась до 4,5 тысяч квадратных метров, четыре этажа полностью выгорели, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru