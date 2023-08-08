Задержан водитель фуры, виновный в гибели юного футболиста на Кубане
Следователи по Краснодарскому краю задержали водителя грузовика в совершении автоаварии с автобусом юниорской команды по футболу, в которой погиб подросток, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на СК региона.
С 46-летним мужчиной проводят следственные действия, решается мера пресечения в виде заключения под стражу.
7 августа на трассе Краснодар — Ейск столкнулись фура и микроавтобус с юными футболистами. Водитель за рулем грузовика вылетел на полосу встречного движения. В результате один подросток погиб, еще двое пострадали.
Ранее стали известны подробности массового ДТП под Краснодаром, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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