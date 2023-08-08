Задержан водитель фуры, виновный в гибели юного футболиста на Кубане

Следователи по Краснодарскому краю задержали водителя грузовика в совершении автоаварии с автобусом юниорской команды по футболу, в которой погиб подросток, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на СК региона.

В Подмосковье пять человек пострадали в ДТП с тремя автомобилями

С 46-летним мужчиной проводят следственные действия, решается мера пресечения в виде заключения под стражу.

7 августа на трассе Краснодар — Ейск столкнулись фура и микроавтобус с юными футболистами. Водитель за рулем грузовика вылетел на полосу встречного движения. В результате один подросток погиб, еще двое пострадали.

Ранее стали известны подробности массового ДТП под Краснодаром, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ДТППроисшествия

Горячие новости

Все новости

партнеры