Задержан подозреваемый в покушении на сына экс-президента Грузии
Полиция Грузии задержала подозреваемого в нанесении тяжелых ранений сыну экс-президента Грузии Звиада Гамсахурдия 43-летнему Цотнэ Гамсахурдия. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на МВД страны.
Задержанным является житель грузинской столицы 1991 года рождения. Согласно версии следствия, подозреваемый в ходе ссоры с пострадавшим нанес ему ранения ножом и скрылся. Ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы за попытку умышленного убийства.
По информации агентства, также были задержаны еще четыре человека, которых подозревают в сокрытии совершения преступления. Им грозит от 3 до 7 лет тюрьмы.
О покушении на Цотнэ Гамсахурдию стало известно накануне. По информации грузинских СМИ, он находится в больнице в тяжелом состоянии.
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