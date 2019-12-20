Задержан подозреваемый в покушении на сына экс-президента Грузии

Задержанным является житель грузинской столицы 1991 года рождения. Согласно версии следствия, подозреваемый в ходе ссоры с пострадавшим нанес ему ранения ножом и скрылся. Ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы за попытку умышленного убийства.

По информации агентства, также были задержаны еще четыре человека, которых подозревают в сокрытии совершения преступления. Им грозит от 3 до 7 лет тюрьмы.

О покушении на Цотнэ Гамсахурдию стало известно накануне. По информации грузинских СМИ, он находится в больнице в тяжелом состоянии.

