На сына бывшего президента Грузии совершено нападение

Как заявили агентству в ведомстве, инцидент произошел в четверг в вечернее время рядом с домом жертвы. Заведено уголовное дело по статье «попытка умышленного убийства».

Состояние Цотны в ведомстве не уточнили, однако брат пострадавшего Константин заявил, что тот находится в тяжелом состоянии. По его словам, он получил ранение в области сердца, в настоящее время находится в больнице, ему потребовалась операция.

Звиад Гамсахурдия находился в должности грузинского президента с 1991 по 1992 год.