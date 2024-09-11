Взятые в плен под Курском бойцы ВСУ поблагодарили ВДВ России
Десантники России взяли в плен в Курской области бойцов Вооруженных сил Украины, сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны».
Они были схвачены во время контрнаступления Вооруженных сил России 10 сентября. Операция проводилась в селе Снагость. На видео пленные благодарят солдат 1-й штурмовой роты 51-го парашютно-десантного полка ВДВ за сохраненные жизни.
Российские бойцы отметили, что те, кто отказался сдаться, были уничтожены.
На видео также попало, как колонна бронетехники движется по дороге, затем выезжает на поле, после чего врывается в населенный пункт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru