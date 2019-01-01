Взрывы в Джержинске попали на видео
Взрывы, которые прогремели в цехе по производству тротила «Кристалл» запечатлела на видео жительница Дзержинска.
Как сообщили экстренные службы, на предприятии было зафиксировано три взрыва. По предварительным данным, причиной стали нарушения технического процесса в цехе по производству тротила. Жители соседних домов сообщили, что их дома начали трястись вскоре после взрыва, а после от завода потянулся столб черного густого дыма.
По предварительным данным, площадь разрушений составила порядка 100 кв метров. Правительство Нижегородской области сообщило, что 19 человек пострадали в результате взрыва – они получили осколочные ранения легкой и средней степени тяжести. Также известно о двоих пропавших.
Ранее эксперт-взрывотехник, генерал-майор запаса Виктор Поплавский в интервью НСН заявил, что причина взрыва не связана с производством тротила.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Роспотребнадроз опроверг пользу укусов клещей
- Взрывы в Джержинске попали на видео
- В Госдуме назвали условия участия России в сессии ПАСЕ
- Госдума ответила на слова Помпео об устрашении России НАТО
- В Нижегородской области произошли два взрыва в цехе по производству тротила. Видео