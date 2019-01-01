Взрывы в Джержинске попали на видео

По предварительным данным, площадь разрушений составила порядка 100 кв метров. Правительство Нижегородской области сообщило, что 19 человек пострадали в результате взрыва – они получили осколочные ранения легкой и средней степени тяжести. Также известно о двоих пропавших.

Ранее эксперт-взрывотехник, генерал-майор запаса Виктор Поплавский в интервью НСН заявил, что причина взрыва не связана с производством тротила.

