Происшествия

Взрывы в Джержинске попали на видео

1 июня14:30

Взрывы, которые прогремели в цехе по производству тротила «Кристалл» запечатлела на видео жительница Дзержинска.

Как сообщили экстренные службы, на предприятии было зафиксировано три взрыва. По предварительным данным, причиной стали нарушения технического процесса в цехе по производству тротила. Жители соседних домов сообщили, что их дома начали трястись вскоре после взрыва, а после от завода потянулся столб черного густого дыма.

Взрывотехник назвал причину происшествия в Дзержинске

По предварительным данным, площадь разрушений составила порядка 100 кв метров. Правительство Нижегородской области сообщило, что 19 человек пострадали в результате взрыва – они получили осколочные ранения легкой и средней степени тяжести. Также известно о двоих пропавших.

Ранее эксперт-взрывотехник, генерал-майор запаса Виктор Поплавский в интервью НСН заявил, что причина взрыва не связана с производством тротила.

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ФОТО: flickr.com // Главный Редактор
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