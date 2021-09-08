Взорвавшийся в Ногинске дом подлежит восстановлению

По его словам, в четверг эта информация должна быть подтверждена специалистами.

Взрыв в одной из квартир девятиэтажного жилого дома в Ногинске произошел утром в среду. По предварительным данным, причиной ЧП могла стать утечка газа из-за плиты, оставленной включенной на ночь для обогрева квартиры.

