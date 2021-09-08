Взорвавшийся в Ногинске дом подлежит восстановлению

Жилой дом, где в среду произошел взрыв, предварительно подлежит восстановлению. Об этом заявил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.

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По его словам, в четверг эта информация должна быть подтверждена специалистами.

Взрыв в одной из квартир девятиэтажного жилого дома в Ногинске произошел утром в среду. По предварительным данным, причиной ЧП могла стать утечка газа из-за плиты, оставленной включенной на ночь для обогрева квартиры.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Взрыв
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