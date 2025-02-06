Суд арестовал внучку экс-мера Самары Тархову по статье об убийстве

Внучку экс-мэра Самары 29-летнюю Екатерину Тархову арестовали на два месяца по статье об убийстве, сообщили РИА Новости со ссылкой на суд.

Ранее RTVI сообщил, что тела бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи были обнаружены в бочках, где они хранились около месяца после их убийства. По данным издания, причиной смерти супругов стали не огнестрельные ранения, а избиение.

По данным правоохранительных органов, Екатерина Тархова была арестована в среду, показаний она не дает.

В Самаре застрелен бывший мэр Тархов, следствие подозревает его внучку

По данным источника РЕН ТВ, подозреваемая в убийстве экс-мэра Самары и его жены, их внучка, употребляла наркотики.

В квартире девушки во время обысков были найдены фрагменты тел убитых. Отмечается, что она вывозила останки на такси. Также Telegram-канал Baza отмечает, что правоохранители обнаружили в ее квартире документы и телефоны, принадлежащие бывшему мэру Самары и его жене.

Виктор Тархов занимал пост мэра Самары с 2006 по 2010 годы. Дочь Тархова Людмила, руководившая компанией по выпуску частных самолетов, в декабре 2022 года была осуждена за вымогательство 200 млн рублей у депутата областной думы и приговорена к 7 годам лишения свободы, передает «Радиоточка НСН».


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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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