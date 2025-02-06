Суд арестовал внучку экс-мера Самары Тархову по статье об убийстве

Внучку экс-мэра Самары 29-летнюю Екатерину Тархову арестовали на два месяца по статье об убийстве, сообщили РИА Новости со ссылкой на суд.

Ранее RTVI сообщил, что тела бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи были обнаружены в бочках, где они хранились около месяца после их убийства. По данным издания, причиной смерти супругов стали не огнестрельные ранения, а избиение.

По данным правоохранительных органов, Екатерина Тархова была арестована в среду, показаний она не дает.