ВСУ сбросили взрывчатку на дома в поселке Теткино Курской области

Два частных дома и три постройки загорелись в поселке Теткино Глушковского района Курской области после сброса взрывных устройств на них с двух украинских дронов, сообщил врио главы региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

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По его словам, возгорание оперативно ликвидировали. В результате инцидента никто не пострадал.

Смирнов отметил, что российские силы ПВО сбили один беспилотник над Курской областью.

Ранее ВСУ обстреляли несколько населенных пунктов в Шебекинском округе Белгородской области, напоминает «Свободная пресса». В частности, в Шебекине были выбиты окна в пяти квартирах многоквартирного дома, в селе Муром зафиксировали различные повреждения в трех частных домах.

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ФОТО: t.me/vvgladkov
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