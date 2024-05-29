ВСУ сбросили взрывчатку на дома в поселке Теткино Курской области

По его словам, возгорание оперативно ликвидировали. В результате инцидента никто не пострадал.



Смирнов отметил, что российские силы ПВО сбили один беспилотник над Курской областью.

Ранее ВСУ обстреляли несколько населенных пунктов в Шебекинском округе Белгородской области, напоминает «Свободная пресса». В частности, в Шебекине были выбиты окна в пяти квартирах многоквартирного дома, в селе Муром зафиксировали различные повреждения в трех частных домах.

