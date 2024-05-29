Над Белгородской областью сбили дрон и семь снарядов РСЗО «Град»

Украинский беспилотник самолетного типа и семь снарядов реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» уничтожили над Белгородской областью. Об этом сообщает Минобороны.

Средства ПВО сбили беспилотник над Армавиром

Как отметили в ведомстве, минувшей ночью военные пресекли попытку Киева совершить террористическую атаку с применением БПЛА и РСЗО по объектам в России.

«Дежурными средствами ПВО один БПЛА и семь реактивных снарядов... уничтожены над территорией Белгородской области», — подчеркнули в министерстве.

Ночью 28 мая над регионом сбили два украинских дрона самолетного типа, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:Белгородская областьПВОБеспилотникиМинобороны

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