Над Белгородской областью сбили дрон и семь снарядов РСЗО «Град»
Украинский беспилотник самолетного типа и семь снарядов реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» уничтожили над Белгородской областью. Об этом сообщает Минобороны.
Как отметили в ведомстве, минувшей ночью военные пресекли попытку Киева совершить террористическую атаку с применением БПЛА и РСЗО по объектам в России.
«Дежурными средствами ПВО один БПЛА и семь реактивных снарядов... уничтожены над территорией Белгородской области», — подчеркнули в министерстве.
Ночью 28 мая над регионом сбили два украинских дрона самолетного типа, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru