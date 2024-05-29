Над Белгородской областью сбили дрон и семь снарядов РСЗО «Град»

Как отметили в ведомстве, минувшей ночью военные пресекли попытку Киева совершить террористическую атаку с применением БПЛА и РСЗО по объектам в России.

«Дежурными средствами ПВО один БПЛА и семь реактивных снарядов... уничтожены над территорией Белгородской области», — подчеркнули в министерстве.

Ночью 28 мая над регионом сбили два украинских дрона самолетного типа, напоминает «Свободная пресса».

