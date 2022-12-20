ВСУ обстреляли Суземский район Брянской области
Украинские силовики обстреляли Суземский район Брянской области, в результате частично нарушено электроснабжение. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.
«Сегодня ВСУ произвели обстрел территории Суземского района. Пострадавших нет», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
На месте ЧП работают все оперативные службы. Богомаз подчеркнул, что аварийно-ремонтные бригады начнут восстановительные работы, как только будет обеспечен безопасный допуск к объектам электроснабжения, пишет РИА ФАН.
На минувшей неделе ВСУ обстреляли город Клинцы в Брянской области, выпущенные ракеты сбила система ПВО, напоминает Газета.ру.
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