ВСУ обстреляли поселки Теткино и Краснооктябрьский Курской области

В результате обстрелов пострадавших нет. В Краснооктябрьском разрушений не зафиксировано, уточнил Старовойт.

В поселке Теткино снаряд попал в жилой дом. Произошел пожар. Также загорелась хозяйственная постройка.

«Собственникам обязательно окажем помощь в восстановлении имущества», - пообещал Губернатор.

Власти Курской области 12 марта ввели запрет на публикацию информации о местах обстрела и попаданий снарядов, отмечает «Радиоточка НСН».

