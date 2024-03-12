ВСУ обстреляли поселки Теткино и Краснооктябрьский Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь обстреляли населенные пункты Теткино и Краснооктябрьский Глушковского района, сообщил в своем Telegram-канале глава Курской области Роман Старовойт.

Два человека пострадали при обстреле города Шебекино

В результате обстрелов пострадавших нет. В Краснооктябрьском разрушений не зафиксировано, уточнил Старовойт.

В поселке Теткино снаряд попал в жилой дом. Произошел пожар. Также загорелась хозяйственная постройка.

«Собственникам обязательно окажем помощь в восстановлении имущества», - пообещал Губернатор.

Власти Курской области 12 марта ввели запрет на публикацию информации о местах обстрела и попаданий снарядов, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:ОбстрелБелгородская областьУкраина

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