ВСУ обстреляли поселки Теткино и Краснооктябрьский Курской области
Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь обстреляли населенные пункты Теткино и Краснооктябрьский Глушковского района, сообщил в своем Telegram-канале глава Курской области Роман Старовойт.
В результате обстрелов пострадавших нет. В Краснооктябрьском разрушений не зафиксировано, уточнил Старовойт.
В поселке Теткино снаряд попал в жилой дом. Произошел пожар. Также загорелась хозяйственная постройка.
«Собственникам обязательно окажем помощь в восстановлении имущества», - пообещал Губернатор.
Власти Курской области 12 марта ввели запрет на публикацию информации о местах обстрела и попаданий снарядов, отмечает «Радиоточка НСН».
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