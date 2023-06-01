Автобус с жителями Шебекино при эвакуации попал под обстрел ВСУ

Автобус с жителями города Шебекино в Белгородской области, которых эвакуировали в безопасное место, попал под обстрел ВСУ . Как сообщают некоторые местные телеграм-каналы, есть один погибший и раненые.

Власти пока не комментировали эту информацию.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщило о непрекращающихся обстрелах Шебекина. В результате последнего утреннего удара со стороны Вооруженных сил Украины ранены восемь человек. Есть прямые попадания снарядов в здания.