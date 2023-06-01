Автобус с жителями Шебекино при эвакуации попал под обстрел ВСУ

Автобус с жителями города Шебекино в Белгородской области, которых эвакуировали в безопасное место, попал под обстрел ВСУ . Как сообщают некоторые местные телеграм-каналы, есть один погибший и раненые.

Власти пока не комментировали эту информацию.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщило о непрекращающихся обстрелах Шебекина. В результате последнего утреннего удара со стороны Вооруженных сил Украины ранены восемь человек. Есть прямые попадания снарядов в здания.

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Глава региона также назвал фейком появившуюся в сети информацию о якобы точках сбора для срочной эвакуации жителей Шебекинского округа. Как подчеркнул Гладков в условиях постоянных обстрелов массово собирать людей в какой-то конкретной точке опасно. Он призвал обращаться за содействием в эвакуации в администрацию округа.

Как заявил в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков, для уничтожения артиллерии противника рядом с приграничными регионами необходима воздушная операция.

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ФОТО: t.me/vvgladkov
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