ВСУ атаковали вечером три населенных пункта Белгородской области
Вооруженные силы Украины осуществили новую атаку на территорию Белгородской области вечером 23 января. На этот раз пол удар попали три населенных пункта, проинформировал через соцсети губернатор Вячеслав Гладков.
По предварительным данным, люди не пострадали. В Грайворонском округе в селе Заречье-Первое при артобстреле в двух частных домах выбиты окна, повреждены крыши, фасады и ворота. В соседнем домовладении разрушены постройки во дворе.
В самом Грайвороне дрон-камикадзе врезался в жилой дом, есть повреждения. Еще один беспилотник атаковал село Толоконное Белгородского района – там поврежден осколками легковой автомобиль. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», везде на местах работают оперативные службы.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп заявил о готовности Украины заключить сделку по урегулированию конфликта
- Трамп призвал Саудовскую Аравию и ОПЕК снизить цены на нефть
- Виновникам разлива мазута в Черном море выставят счет через три месяца
- В Госдуме предложили ограничить покупки на маркетплейсах
- Суд продлил арест имущества семьи Блиновской до мая
- Названы самые востребованные в России профессии на «удаленке»
- В Кремле не считают номинацию Борисова на «Оскар» концом «отмены» культуры РФ
- На «Оскар-2025» в категории «Лучший фильм» номинировали 10 кинокартин
- В Татарстане 11-летний мальчик умер после игры в хоккей
- ВСУ атаковали вечером три населенных пункта Белгородской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru