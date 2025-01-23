ВСУ атаковали вечером три населенных пункта Белгородской области

Вооруженные силы Украины осуществили новую атаку на территорию Белгородской области вечером 23 января. На этот раз пол удар попали три населенных пункта, проинформировал через соцсети губернатор Вячеслав Гладков.

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По предварительным данным, люди не пострадали. В Грайворонском округе в селе Заречье-Первое при артобстреле в двух частных домах выбиты окна, повреждены крыши, фасады и ворота. В соседнем домовладении разрушены постройки во дворе.

В самом Грайвороне дрон-камикадзе врезался в жилой дом, есть повреждения. Еще один беспилотник атаковал село Толоконное Белгородского района – там поврежден осколками легковой автомобиль. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», везде на местах работают оперативные службы.

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Фото: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:ОбстрелВСУБелгородская область

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