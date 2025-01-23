ВСУ атаковали вечером три населенных пункта Белгородской области

По предварительным данным, люди не пострадали. В Грайворонском округе в селе Заречье-Первое при артобстреле в двух частных домах выбиты окна, повреждены крыши, фасады и ворота. В соседнем домовладении разрушены постройки во дворе.

В самом Грайвороне дрон-камикадзе врезался в жилой дом, есть повреждения. Еще один беспилотник атаковал село Толоконное Белгородского района – там поврежден осколками легковой автомобиль. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», везде на местах работают оперативные службы.

