Над Белгородской областью уничтожили три украинских беспилотника
29 марта 202508:00
Три беспилотника ВСУ нейтрализовали минувшей ночью в Белгородской области. Об этом сообщило Минобороны.
«Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области», - указали в ведомстве.
Ранее глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что украинский дрон атаковал город Строитель, загорелась кровля недействующего офисного здания.
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- Над Белгородской областью уничтожили три украинских беспилотника
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru