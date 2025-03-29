Над Белгородской областью уничтожили три украинских беспилотника

Три беспилотника ВСУ нейтрализовали минувшей ночью в Белгородской области. Об этом сообщило Минобороны.

«Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области», - указали в ведомстве.

Ранее глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что украинский дрон атаковал город Строитель, загорелась кровля недействующего офисного здания.

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ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
ТЕГИ:ПВОБелгородская областьБеспилотникиМинобороны

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