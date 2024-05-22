ВСУ атаковали дроном-камикадзе территорию транспортного цеха Запорожской АЭС
22 мая 202415:40
Украинская сторона нанесла удар дроном-камикадзе по территории транспортного цеха Запорожской АЭС, сообщили в пресс-службе станции.
В результате инцидента никто не пострадал, критических разрушений не зафиксировано.
Ранее генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что обстановка на Запорожской атомной электростанции остается «очень хрупкой», отмечает RT.
Глава МАГАТЭ напомнил, что в апреле зарегистрировали несколько атак дронов на ЗАЭС, в том числе на один из реакторов.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru