ВСУ ударили 25 снарядами РСЗО по Шебекинскому округу Белгородской области
Подразделения Вооруженных сил Украины выпустили не менее 25 снарядов реактивной системы залпового огня в ходе обстрела села Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе Белгородской области. Люди, к счастью, не пострадали, проинформировал губернатор Вячеслав Гладков.
Он привёл данные о последствиях обстрела. По информации главы региона, на четырех улицах села в 11 частных жилых домах выбиты окна, осколками посечены фасады, кровли и заборы. Оперативные службы уже работают на месте.
После полудня на всей территории Белгородской области второй раз за 24 мая была запущена сирена – предупреждение о ракетной опасности. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», примерно через 40 минут тревогу отменили.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru