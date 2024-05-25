ВСУ атаковали белгородское село Ясные Зори
25 мая 202409:14
Украинский БПЛА атаковал село Ясные Зори в Белгородском районе Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По словам губернатора, из-за сброса взрывного устройства была повреждена кровля здания сельхозпредприятия.
«Внутри помещения произошло возгорание, пожарными расчетами очаг... был оперативно ликвидирован», — написал Гладков в своем Telegram-канале.
Никто не пострадал.
Ранее Минобороны сообщило, что ночью 25 мая над Белгородской областью уничтожили два беспилотника ВСУ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВСУ атаковали белгородское село Ясные Зори
- СМИ: В Краснодаре во время последнего звонка ветром сорвало крышу школы
- Депутат Школкина предложила создать единый реестр авиадебоширов
- Песков: Потребности в мобилизации в России нет
- Три дрона ВСУ уничтожили над Белгородской и Курской областями
- В Одессе произошла массовая драка между военными и гражданскими
- В Бразилии заявили, что отозванный для консультаций посол не вернется в Израиль
- Чемпионат мира по хоккею в 2028 году пройдет во Франции
- В Республике Алтай произошло землетрясение
- Столтенберг выступил против создания единой европейской армии
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru