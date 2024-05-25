ВСУ атаковали белгородское село Ясные Зори

Украинский БПЛА атаковал село Ясные Зори в Белгородском районе Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По словам губернатора, из-за сброса взрывного устройства была повреждена кровля здания сельхозпредприятия.

«Внутри помещения произошло возгорание, пожарными расчетами очаг... был оперативно ликвидирован», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Никто не пострадал.

Ранее Минобороны сообщило, что ночью 25 мая над Белгородской областью уничтожили два беспилотника ВСУ.

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ФОТО: Телеграм-канал Вячеслава Гладкова
ТЕГИ:БеспилотникиВСУБелгородская область

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