Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Филиппин
Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано у берегов Филиппин, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр природного явления находился в 158 км юго-восточнее города Мати на острове Минданао (население около 105 тысяч человек). Очаг землетрясения располагался на глубине 66 км.
Сообщений об угрозе цунами не поступало.
Накануне землетрясение магнитудой 5,8 зарегистрировали на территории Голог-Тибетского автономного округа провинции Цинхай на северо-западе Китая.
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