Возле нефтебазы под Подольском нашли упавший БПЛА

Возле нефтебазы под Подольском в Московской области нашли упавший беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

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Согласно данным, фрагменты ударного беспилотника самолетного типа были обнаружены неподалеку от нефтебазы «Новоселки». Отмечается, что БПЛА упал вечером в четверг, 4 апреля, детонации не последовало.

Подчеркивается, что силовики вывезли его фрагменты для исследования, чтобы определить принадлежность дрона.

Ранее сообщалось, что местный житель обнаружил упавший беспилотный летательный аппарат самолетного типа в лесополосе на окраине подмосковного Чехова, БПЛА изъяли силовики, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:РоссияБеспилотники

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