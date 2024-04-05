Возле нефтебазы под Подольском нашли упавший БПЛА
Возле нефтебазы под Подольском в Московской области нашли упавший беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
Согласно данным, фрагменты ударного беспилотника самолетного типа были обнаружены неподалеку от нефтебазы «Новоселки». Отмечается, что БПЛА упал вечером в четверг, 4 апреля, детонации не последовало.
Подчеркивается, что силовики вывезли его фрагменты для исследования, чтобы определить принадлежность дрона.
Ранее сообщалось, что местный житель обнаружил упавший беспилотный летательный аппарат самолетного типа в лесополосе на окраине подмосковного Чехова, БПЛА изъяли силовики, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Украина ввела санкции против 86 российских предприятий
- Песков рассказал, когда Путин позвонит Чибису
- Еврокомиссия выделит Армении помощь на 270 миллионов евро
- В брянской Суземке при обстреле со стороны ВСУ ранены три человека
- Восемь человек пострадали при детонации упавшего дрона в Ростовской области
- Возле нефтебазы под Подольском нашли упавший БПЛА
- Вице-спикер Госдумы Толстой предложил запретить въезд в РФ для семей мигрантов
- СМИ: На Кубани поставили памятник основателям ЧВК «Вагнер»
- При атаке БПЛА на центральном рынке Курска повреждены два павильона
- Три мирных жителя пострадали при обстреле Брянской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru