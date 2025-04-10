Возгорание на НПЗ в Комсомольске-на-Амуре локализовали

Оперативные службы локализовали возгорание на Комсомольском нефтеперерабатывающем заводе. Об этом рассказал представитель предприятия.

По его словам, распространение огня и разлив нефтепродуктов не допущены. В результате ЧП никто не пострадал, угрозы населению не, передает РИА Новости. Специалисты продолжают мониторинг состояния окружающей среды.

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На предприятии создали штаб по ликвидации возгорания и выяснению причин произошедшего.

Ранее в управлении МЧС по Хабаровскому краю сообщили о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в Комсомольске-на-Амуре.

Из загоревшегося в Подмосковье автобуса сегодня эвакуировали десять человек.



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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:Комсомольск-на-амуреПожарНПЗ

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