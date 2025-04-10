Возгорание на НПЗ в Комсомольске-на-Амуре локализовали
Оперативные службы локализовали возгорание на Комсомольском нефтеперерабатывающем заводе. Об этом рассказал представитель предприятия.
По его словам, распространение огня и разлив нефтепродуктов не допущены. В результате ЧП никто не пострадал, угрозы населению не, передает РИА Новости. Специалисты продолжают мониторинг состояния окружающей среды.
На предприятии создали штаб по ликвидации возгорания и выяснению причин произошедшего.
Ранее в управлении МЧС по Хабаровскому краю сообщили о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в Комсомольске-на-Амуре.
Из загоревшегося в Подмосковье автобуса сегодня эвакуировали десять человек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru