Из загоревшегося в Подмосковье автобуса эвакуировали десять человек
10 апреля 202511:26
Рейсовый автобус загорелся в подмосковном поселке Большевик городского округа Серпухов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
Как отметил собеседник агентства, ЧП произошло на остановке. Возгорание ликвидировали на площади в 21 квадратный метр.
По словам источника, спасатели эвакуировали из автобуса десять человек. Никто не пострадал.
Ранее на трассе в Пермском крае загорелся маршрутный автобус, пассажиров эвакуировали из салона, напоминает РЕН ТВ.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru