Из загоревшегося в Подмосковье автобуса эвакуировали десять человек

Рейсовый автобус загорелся в подмосковном поселке Большевик городского округа Серпухов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Как отметил собеседник агентства, ЧП произошло на остановке. Возгорание ликвидировали на площади в 21 квадратный метр.

По словам источника, спасатели эвакуировали из автобуса десять человек. Никто не пострадал.

Ранее на трассе в Пермском крае загорелся маршрутный автобус, пассажиров эвакуировали из салона, напоминает РЕН ТВ.

