Возгорание на «Невской мануфактуре» в Петербурге локализовали
Пожарным удалось локализовать возгорание на "Невской мануфактуре" в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости.
В пресс-службе МЧС рассказали, что огонь локализован на площади 10 тысяч квадратных метров. Этого удалось добиться к 22:20. Отмечается, что тушение пожара осложняет сильный ветер. Происшествию присвоен максимальный уровень сложности.
Крупный пожар в историческом здании XIX века начался днем, во время борьбы с огнем пострадали трое сотрудников МЧС, двое из них госпитализированы в тяжелом состоянии. На месте происшествия нашли тело человека, его личность устанавливается.
В здании фабрики "Невская мануфактура" последние годы располагался бизнес-центр. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин передал дело о пожаре в центральный аппарат СК.
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