Возгорание на «Невской мануфактуре» в Петербурге локализовали

Крупный пожар в историческом здании XIX века начался днем, во время борьбы с огнем пострадали трое сотрудников МЧС, двое из них госпитализированы в тяжелом состоянии. На месте происшествия нашли тело человека, его личность устанавливается.

В здании фабрики "Невская мануфактура" последние годы располагался бизнес-центр. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин передал дело о пожаре в центральный аппарат СК.

