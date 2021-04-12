Возгорание на «Невской мануфактуре» в Петербурге локализовали

Пожарным удалось локализовать возгорание на "Невской мануфактуре" в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости.

В пресс-службе МЧС рассказали, что огонь локализован на площади 10 тысяч квадратных метров. Этого удалось добиться к 22:20. Отмечается, что тушение пожара осложняет сильный ветер. Происшествию присвоен максимальный уровень сложности.

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Крупный пожар в историческом здании XIX века начался днем, во время борьбы с огнем пострадали трое сотрудников МЧС, двое из них госпитализированы в тяжелом состоянии. На месте происшествия нашли тело человека, его личность устанавливается.

В здании фабрики "Невская мануфактура" последние годы располагался бизнес-центр. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин передал дело о пожаре в центральный аппарат СК.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкт-ПетербургПожар
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