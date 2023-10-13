В Новосибирске воспитателей детсада обвинили в жестоком обращении с детьми

В Следкоме уточнили, что обвинения предъявлены по статьям о ненадлежащем исполнении работником обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего с жестоким обращением и истязания двух или более несовершеннолетних, находящихся в зависимости от виновного.

По данным следователей, в июле воспитатели детсада неоднократно наносили детям побои и предпринимали «иные насильственные действия». В результате пострадали более десяти воспитанников, пишет RT.

Обвиняемых задержали, правоохранители готовят ходатайство в суд об избрании меры пресечения.

