В Новосибирске воспитателей детсада обвинили в жестоком обращении с детьми

Правоохранители предъявили обвинение в жестоком обращении и истязании малолетних двумя воспитателями частного детского сада в Новосибирске. Об этом сообщили в следственном управлении Следственного комитета РФ по Новосибирской области.

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В Следкоме уточнили, что обвинения предъявлены по статьям о ненадлежащем исполнении работником обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего с жестоким обращением и истязания двух или более несовершеннолетних, находящихся в зависимости от виновного.

По данным следователей, в июле воспитатели детсада неоднократно наносили детям побои и предпринимали «иные насильственные действия». В результате пострадали более десяти воспитанников, пишет RT.

Обвиняемых задержали, правоохранители готовят ходатайство в суд об избрании меры пресечения.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Детский СадДетиНовосибирскСледственный Комитет

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