В Новосибирске воспитателей детсада обвинили в жестоком обращении с детьми
Правоохранители предъявили обвинение в жестоком обращении и истязании малолетних двумя воспитателями частного детского сада в Новосибирске. Об этом сообщили в следственном управлении Следственного комитета РФ по Новосибирской области.
В Следкоме уточнили, что обвинения предъявлены по статьям о ненадлежащем исполнении работником обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего с жестоким обращением и истязания двух или более несовершеннолетних, находящихся в зависимости от виновного.
По данным следователей, в июле воспитатели детсада неоднократно наносили детям побои и предпринимали «иные насильственные действия». В результате пострадали более десяти воспитанников, пишет RT.
Обвиняемых задержали, правоохранители готовят ходатайство в суд об избрании меры пресечения.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россиянина задержали за сбыт наркотиков по заданию с Украины
- Цена газа в Европе превысила $600 за тысячу кубометров
- Новосибирские дерматологи обнаружили у Моны Лизы признаки алопеции
- Wildberries начал возвращать комиссию за оплату с карт Visa и Mastercard
- ООН: Число покинувших свои дома жителей Газы превысило 423 тысячи
- ЦАХАЛ заявил, что за ночь нанес удары по 750 военным объектам ХАМАС
- В Новосибирске воспитателей детсада обвинили в жестоком обращении с детьми
- Неонатолог: Младенческая смертность в Москве на 30% ниже, чем по России
- Южная Корея проведет крупномасштабные военные учения 16 октября
- В Минобрнауки рассказали, как изменится статус магистратуры в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru