Происшествия

Восьмой взрыв произошёл на Шри-Ланке

21 апреля12:40

На Шри-Ланке прогремел уже восьмой за день взрыв. Об этом сообщает агентство France-Presse со ссылкой на местную полицию.

Названы версии терактов в Шри-Ланке

Отмечается, что взрывное устройство сработало в жилом комплексе в пригороде Коломбо Дематагода.

Ранее сообщалось, что в результате взрывов на Шри-Ланке погибли более 160 человек, пострадали ещё около 300.

Президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров рассказал НСН, кто возьмет на себя ответственность за взрывы в Шри-Ланке.

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ТЕГИ:Шри-ЛанкаВзрывы

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