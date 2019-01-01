Восьмой взрыв произошёл на Шри-Ланке
На Шри-Ланке прогремел уже восьмой за день взрыв. Об этом сообщает агентство France-Presse со ссылкой на местную полицию.
Отмечается, что взрывное устройство сработало в жилом комплексе в пригороде Коломбо Дематагода.
Ранее сообщалось, что в результате взрывов на Шри-Ланке погибли более 160 человек, пострадали ещё около 300.
Президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров рассказал НСН, кто возьмет на себя ответственность за взрывы в Шри-Ланке.
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