Восьмой взрыв произошёл на Шри-Ланке

Отмечается, что взрывное устройство сработало в жилом комплексе в пригороде Коломбо Дематагода.

Ранее сообщалось, что в результате взрывов на Шри-Ланке погибли более 160 человек, пострадали ещё около 300.

Президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров рассказал НСН, кто возьмет на себя ответственность за взрывы в Шри-Ланке.

