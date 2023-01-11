Число пострадавших в автоаварии с маршрутками в Пензе увеличилось до девяти
Число пострадавших в автомобильной аварии с двумя маршрутными микроавтобусами на мосту в Пензе увеличилось до девяти, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ГИБДД.
Утром 10 января на Сурском мосту столкнулись легковые автомобили ВАЗ-21140, ВАЗ-21093, Renault Sandero и два микроавтобуса «Газель» и Ford Transit. Пострадавших госпитализировали.
Следователи начали процессуальную проверку по факту ДТП по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.
Ранее семь человек пострадали в результате возгорания вахтового автобуса в Томской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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