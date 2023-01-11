Число пострадавших в автоаварии с маршрутками в Пензе увеличилось до девяти

Российские медики рассказали о случаях отправки в зону СВО недолеченных военных

Глава МИД Германии прибыла в Харьков с необъявленным визитом

США начнут обучение бойцов ВСУ работе с комплексами ПВО Patriot на следующей неделе

В Госдуме заявили, что поездки чиновников за границу на отдых во время спецоперации - это вопрос этики

Алиев: Азербайджан не будет начинать новый военный конфликт с Арменией

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