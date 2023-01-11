Число пострадавших в автоаварии с маршрутками в Пензе увеличилось до девяти

Число пострадавших в автомобильной аварии с двумя маршрутными микроавтобусами на мосту в Пензе увеличилось до девяти, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ГИБДД.

В Марий Эл два человека погибли в ДТП с автобусом

Утром 10 января на Сурском мосту столкнулись легковые автомобили ВАЗ-21140, ВАЗ-21093, Renault Sandero и два микроавтобуса «Газель» и Ford Transit. Пострадавших госпитализировали.

Следователи начали процессуальную проверку по факту ДТП по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

Ранее семь человек пострадали в результате возгорания вахтового автобуса в Томской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДТПАвария
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