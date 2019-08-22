ОМОН усмиряет село в Кузбассе после массовой драки с цыганами
Массовая драка, в которой приняли участие представители цыганской диаспоры и местные жители с судимостями, произошла в селе Подгорное Кемеровской области. После этого туда ввели подразделения ОМОН, сообщает ТАСС, ссылаясь на собственные источники.
В столкновении приняли участие до двух десятков человек, двое получили ножевые ранения. На данный момент обстановка в селе успокоилась. Как отмечает Ura.ru, по факту этих событий возбуждено два уголовных дела. Задержан один из цыган по подозрению в нанесении ножевых ранений.
Как пишет Газета.ру, сегодня жители села устроили сход около дома одной из цыганских семей, требуя привлечь к ответственности хозяев после драки с поножовщиной.
Поводом для драки, предположительно, стало поведение цыган, которые якобы агрессивно приставали к местным девушкам и женщинам. Для выяснения отношений с жителями Подгорного цыгане позвали на помощь своих знакомых.
В июне 2019 года заметная драка между местными жителями и цыганами произошла в селе Чемодановка Пензенской области. В ходе потасовки один человек погиб. Там поводом для столкновения стала та же причина.
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