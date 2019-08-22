ОМОН усмиряет село в Кузбассе после массовой драки с цыганами

Массовая драка, в которой приняли участие представители цыганской диаспоры и местные жители с судимостями, произошла в селе Подгорное Кемеровской области. После этого туда ввели подразделения ОМОН, сообщает ТАСС, ссылаясь на собственные источники.

В столкновении приняли участие до двух десятков человек, двое получили ножевые ранения. На данный момент обстановка в селе успокоилась. Как отмечает Ura.ru, по факту этих событий возбуждено два уголовных дела. Задержан один из цыган по подозрению в нанесении ножевых ранений.