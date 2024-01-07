Воробьёв: В Подольске запустили второй котел
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил о запуске второго котла в котельной ЗАО «КСПЗ» и подключении к теплу ряда домов в микрорайоне Климовск Подольска.
«Запустили второй котёл», — написал он в Telegram.
Увеличение мощности котельной в два раза позволят организовать подачу тепла в дома, где не было отопления. Подключены дома микрорайона Климовск на Симферопольской, Заводской и Западной улицах и Октябрьской площади, уточняют «Известия».
По словам Андрея Воробьева, благодаря запуску второго котла подключили ещё пять домов в Климовске.
Губернатор пообещал обеспечить подачу тепла в дома третьей очереди к середине воскресенья, отмечает RT.
Ранее, 6 января власти Подольска ввели режим ЧС локального характера, сообщил глава городского округа Григорий Артамонов в своем официальном Telegram-канале.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- При взрыве в кальянной Домодедово пострадали три человека
- Воробьёв: В Подольске запустили второй котел
- Почти 130 ударов ВСУ нанесли по Белгородской области
- Назад, на Родину? Релоканты возвращаются в Россию за лучшей жизнью
- Гладков: Продолжается восстановление Белгорода после обстрела со стороны ВСУ
- Патриарх Кирилл призвал прощать тех, кто покинул РФ и осознал ошибку
- Холодные праздники: СК и прокуратура ищут виновных в коммунальных авариях в Подмосковье
- Власти Подмосковья: об отключении отопления в Подольске узнали спустя сутки
- СМИ: Пентагон скрывал от Белого дома госпитализацию Остина
- СМИ: военные ВСУ отказываются участвовать в боях в Крынках
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru