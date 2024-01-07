Воробьёв: В Подольске запустили второй котел

«Запустили второй котёл», — написал он в Telegram.

Увеличение мощности котельной в два раза позволят организовать подачу тепла в дома, где не было отопления. Подключены дома микрорайона Климовск на Симферопольской, Заводской и Западной улицах и Октябрьской площади, уточняют «Известия».



По словам Андрея Воробьева, благодаря запуску второго котла подключили ещё пять домов в Климовске.

Губернатор пообещал обеспечить подачу тепла в дома третьей очереди к середине воскресенья, отмечает RT.

Ранее, 6 января власти Подольска ввели режим ЧС локального характера, сообщил глава городского округа Григорий Артамонов в своем официальном Telegram-канале.



