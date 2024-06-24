Воробьев сообщил, что взрывы во Фрязине спровоцировали кислородные баллоны
Взрывы в здании во Фрязино произошли из-за наличия там кислородных баллонов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
В сообщении главы региона также отмечается, что помещения в здании арендовали 30 компаний, из которых две имели сотрудников на момент пожара.
24 июня в подмосковном Фрязино произошел пожар в здании на территории НИИ «Платан». По предварительной информации, его площадь составляет пять тысяч квадратных метров. Для тушения пожара были направлены два вертолета Ка-32 Московского авиационного центра. На момент возгорания в здании находились девять человек.
Губернатор Воробьев ранее сообщил, что двое мужчин, пытаясь спастись, выпрыгнули из окна и погибли. Судьба двух женщин, находившихся на восьмом этаже, пока неизвестна. В больнице находится один человек, мужчина 34 лет, который находится на искусственной вентиляции легких. Пожар удалось локализовать, передает «Радиоточка НСН».
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