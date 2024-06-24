Воробьев сообщил, что взрывы во Фрязине спровоцировали кислородные баллоны

Взрывы в здании во Фрязино произошли из-за наличия там кислородных баллонов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В сообщении главы региона также отмечается, что помещения в здании арендовали 30 компаний, из которых две имели сотрудников на момент пожара.