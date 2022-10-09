Военный самолет разбился в Ростовской области

Крушение военного самолета Су-24М произошло в Ростовской области. Пилоты смогли катапультироваться, сообщает Telegram-канал Baza.

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Самолет разбился на поле около хутора Сибирьки. По предварительной информации, на нем не было установлено вооружение, воздушная машина предназначалась для учебных полетов.

Ранее брокер бизнес-авиации Никита Хозов заявил, что существует две классификации падения самолётов, сообщает «Вечерняя Москва». По его словам, это «инцидент», когда отсутствуют человеческие жертвы, и «катастрофа», если есть хотя бы один погибший.

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ФОТО: РИА Новости / Игорь Онучин
ТЕГИ:Ростовская ОбластьСамолетКрушение СамолетаАвиакатастрофа
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