Брянские власти опровергли гибель девочки от рук украинской ДРГ

Правительство Брянской области опровергло гибель девочки, которая получила ранения в результате обстрела украинскими диверсантами автомобиля, сообщает ТАСС.

«Мы опровергаем гибель девочки, ей оказывается медицинская помощь», - заявили власти.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале сообщил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Климовский район Брянской области, в результате сброса с беспилотника загорелся жилой дом в селе Сушаны.

СМИ сообщают, что в Брянской области идет боестолкновение с украинскими диверсантами. На территорию России, по некоторым данным, могли проникнуть от 40 до 50 диверсантов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаБрянская ОбластьВоенная ОперацияПроисшествия
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