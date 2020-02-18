Sukhoi Superjet совершил аварийную посадку во Внуково

Самолет Sukhoi Superjet совершил аварийную посадку в московском аэропорту Внуково. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на внутренний источник из экстренных служб.

Посадка была произведена в 21:20 по московскому времени, причиной стал сигнал датчика о неисправности стойки шасси. По предварительным данным, лайнер SSJ-100 следовал по маршруту из Берлина в Москву.

Как передает агентство, посадка прошла успешно.

