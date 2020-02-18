Sukhoi Superjet совершил аварийную посадку во Внуково
18 февраля 202022:21
Самолет Sukhoi Superjet совершил аварийную посадку в московском аэропорту Внуково. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на внутренний источник из экстренных служб.
Посадка была произведена в 21:20 по московскому времени, причиной стал сигнал датчика о неисправности стойки шасси. По предварительным данным, лайнер SSJ-100 следовал по маршруту из Берлина в Москву.
Как передает агентство, посадка прошла успешно.
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ФОТО: Википедия // mos.ru
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