Власти сообщили о затоплении 6995 жилых домов в Орске
Почти семь тысяч жилых домов с приусадебными участками подтоплено в Орске, эвакуировано более 2,4 тысячи человек. Об этом сообщает правительство Оренбургской области.
«В Орске подтоплено 6995 жилых домов с приусадебными участками. Из затопленных домов эвакуировано 2493 человека, в том числе 797 детей», — приводит сообщение РИА Новости.
Как отметили власти, в городе развернули 16 пунктов временного размещения, рассчитанных более чем на 12 тысяч человек. Здесь разместили 1463 горожан, включая 240 детей.
Ранее в Орске прорвало дамбу, началась эвакуация жителей, напоминает «Свободная пресса». Для помощи в борьбе с паводком на реках Елшанка и Урал в город направили военных инженеров Ясненского ракетного соединения, отмечает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru