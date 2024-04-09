Власти сообщили о затоплении 6995 жилых домов в Орске

«В Орске подтоплено 6995 жилых домов с приусадебными участками. Из затопленных домов эвакуировано 2493 человека, в том числе 797 детей», — приводит сообщение РИА Новости.

Как отметили власти, в городе развернули 16 пунктов временного размещения, рассчитанных более чем на 12 тысяч человек. Здесь разместили 1463 горожан, включая 240 детей.

Ранее в Орске прорвало дамбу, началась эвакуация жителей, напоминает «Свободная пресса». Для помощи в борьбе с паводком на реках Елшанка и Урал в город направили военных инженеров Ясненского ракетного соединения, отмечает RT.

