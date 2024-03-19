Вертолет МЧС со спасателями вылетел в Приамурье после обвала на руднике

Ми-8 МЧС России, на борту которого находятся 13 спасателей и специальное оборудование, вылетел из Хабаровского края в Амурскую область, сообщает пресс-служба ведомства.

На шахте в Амурской области произошел обвал горных пород

Группировка будет работать в Зейском муниципальном округе на месте обвала горных пород на руднике. Обвал произошел на руднике горно-гидрометаллургического комбината.

Ранее стало известно, что под завалами на руднике в Приамурье могут находиться 15 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Варвара Гертье
ТЕГИ:ОбрушениеСпасателиМЧС РФМи-8

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