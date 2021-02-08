Подростки погасили Вечный огонь в Петербурге

Ученики школы погасили Вечный огонь на мемориале Неизвестному солдату в Петербурге, их личности установлены. Об этом сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

В пресс-службе рассказали, что получили сообщение о неработающем Вечном огне в Дворцовом парке 7 февраля. Позже правоохранители выяснили, что к инциденту причастны подростки от 10 до 12 лет. Один из несовершеннолетних бросил в огонь комок снега, погасив пламя.