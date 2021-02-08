Подростки погасили Вечный огонь в Петербурге

Ученики школы погасили Вечный огонь на мемориале Неизвестному солдату в Петербурге, их личности установлены. Об этом сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

В пресс-службе рассказали, что получили сообщение о неработающем Вечном огне в Дворцовом парке 7 февраля. Позже правоохранители выяснили, что к инциденту причастны подростки от 10 до 12 лет. Один из несовершеннолетних бросил в огонь комок снега, погасив пламя.

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Отмечается, что МВД решает вопрос о привлечении родителей к административной ответственности по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних (ст. 5.35 КоАП). С родителями и их детьми провели профилактическую беседу.



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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Санкт-ПетербургПодросткиХулиганствоВечный Огонь
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