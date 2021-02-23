СМИ: Тиктокер с голым торсом станцевал на братской могиле у «Родины-матери»

Голый по пояс 20-летний тиктокер танцевал и около памятником героям Сталинградской битвы. Видео снято напротив храма Всех святых на Мамаевом кургане и малой братской могилы, где захоронено около 1500 защитников города, отмечает РИА Новости.

Склон также является большой братской могилой, в которой захоронены 34 505 человек.

По словам блогера, на видео, где он танцует, недоброжелатели заменили фон - сам блогер на Мамаевом кургане ничего не снимал.

Журналисты направили в музей-заповедник «Сталинградская битва» запрос видео с камер наблюдения, чтобы выяснить, есть ли на видео танец молодого человека.

